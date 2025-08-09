Немски гигант поема легендарен завод в България

Кадър уикипедия, Dwi Secundus

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде зелена светлина за придобиване на дял в „Завод за оптика“ АД от германския производител „Карл Цайс Йена ГмбХ“, част от световноизвестната ZEISS Group. Гигантът ще сподели контрола върху предприятието с настоящите акционери, предаде economic.bg.

Панагюрският „Завод за оптика“ досега бе споделена собственост между Иван Гарчев, Никодим Казанджиев, Велко Петкански и Владимир Недялков, които до момента упражняваха съвместен контрол. Те са собственици и на други компании в страната, опериращи в различни сфери на дейност, като отбраната, недвижимите имоти и соларната енергетика.

Според информацията „Карл Цайс Йена ГмбХ“ придобива 31.5% от капитала на българското дружество, а останалият дял ще бъде запазен от сегашните акционери. Така над дружеството ще бъде установен съвместен контрол от страна на всички страни, става ясно от решението на КЗК.

Сумата на сделката остава неразкрита.

Вписаният капитал на „Завод за Оптика“ АД е в размер на 8.3 млн. лв., разпределен в 8 300 000 броя обикновени, поименни акции, всяка с номинал 1 лв.

След придобиването компанията ще запази своята „пълна функционалност“, се посочва в анализа на КЗК. Това означава, че предприятието ще продължи да действа като независим и оперативен субект на пазара за оптични компоненти за дълъг период от време. Дружеството ще запази своята самостоятелност, както и досегашните си активи и персонал.

