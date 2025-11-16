Немски пенсионер: С 2000 евро в България си цар, а в Германия - бедняк

Снимка Пиксабей

Пенсионери от Германия се радват на живота в България.

Близо всеки пети човек в пенсионна възраст в Германия е застрашен от бедност, а все повече възрастни двойки откриват спасението в България. С общ доход от около 2000 евро, който във Федералната република едва стига за покриване на основните нужди, у нас те успяват да живеят с по-висок стандарт.

Това разказва в свой обширен репортаж германската обществена телевизия ZDF, визирайки нарастващата тенденция германци да се заселват трайно по българското Черноморие. Според медията, стотици вече са избрали села като Лозен и Бенковски, както и по-големите курортни комплекси, привлечени от драстично по-ниските разходи за живот и спокойната среда.

Репортажът среща зрителите с Карстен (56 г.) и Магдалена (66 г.) - бивш таксиметров шофьор и служителка по сигурността на летище Франкфурт. Те са на прага на своето ново начало в малко селце близо до морето, където са успели да си купят къща с живописен изглед - мечта, недостижима за тях в родината им.

"Това е началото на един нов живот. С нашите скромни средства в България можем да си позволим много повече, отколкото в Германия", споделя Карстен, цитиран от ZDF.

Друга двойка, Марлене (75 г.) и Юрген (65 г.), живеят във варненското село Бенковски от година и половина. Там те наемат просторна къща от 110 кв. м с три стаи срещу месечен наем от едва 550 евро, а разходите им за сметки са около 80 евро.

"Зеленчуците тук са фантастични - вкусни, пресни, ароматни", възхищава се Марлене, която вече е научила и първите си български думи, според репортажа. Съпругът ѝ Юрген, работил в сферата на логистиката, подчертава, че с пенсията им от 2000 евро в Германия не биха имали възможност за никакви допълнителни удоволствия.

Тенденцията се потвърждава и от Мартина (65 г.) и Ралф (68 г.) от Бохум. Първоначално те планирали да изкарат старините си в Испания, но растящите цени там ги пренасочили към България. Сега живеят спокойно близо до Златни пясъци.

Заселниците посочват, че у нас вечеря в ресторант за около 30 евро е напълно реална - нещо немислимо в Германия днес, отбелязва германската телевизия.

"Ако трябва да бъдем честни, това е нашата нова родина - България. И не изпитваме никакъв копнеж към Германия", категорични са новите жители на Черноморието, според ZDF.

Според данни на Федералната статистическа служба на Германия, броят на пенсионерите, застрашени от бедност, е достигнал нов рекорд през 2024 година - около 3,5 милиона души на възраст над 65 години са в тази категория. Това е ръст от 300 хиляди души спрямо предходната година, пише dunavmost.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!