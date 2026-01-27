Немските туристи под въпрос това лято заради липса на чартъри до Варна

Снимка Petel.bg

Сериозните ръстове на туристи от Германия, отчетени през последните години, могат да останат в историята след неочакваното прекратяване на планирани чартърни полети до Варна.

Това каза проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара.

Той припомни, че успехът е бил резултат от навлизането на нова авиокомпания с дългосрочна програма за полети, разписана за период от три години. Плановете са предвиждали постепенно увеличаване на честотата на полетите, но прогнозите за икономическа ефективност не са се оправдали, посочи Маринов.

Според него до решението се е стигнало, след като авиокомпанията не е успяла да постигне съгласие с туроператорите за разпределението на разходите.

Недостатъчната запълняемост на самолетите също е оказала влияние за прекратяването на полетите още тази година, изказа убеждението си той.

Маринов посочи, че Община Варна вече е заделила значителен финансов ресурс за съвместни маркетингови дейности с авиокомпании.

Средствата са гласувани в рамките на стария бюджет, но тепърва се търси механизъм за тяхното ефективно използване, както и превозвачи, готови да поемат полетите, подчерта експертът, посочва Радио Варна.

По негова информация се обсъжда и възможността за привличане на нискотарифни авиокомпании, които да възстановят въздушната свързаност с германските градове.

Без такива полети германският пазар отново може да бъде загубен, предупреждава Маринов.

Особено важни са полетите от големите градове и от източногерманските провинции, които традиционно водят туристи за Варна и Бургас, подчерта той.

По отношение на други пазари експертът е скептичен. Според него туристическите пазари остават същите, но с променени позиции.

Делът на германските туристи, който преди години е достигал около 30% от нощувките, сега е спаднал до едва 7%, направи сравнение той.

Британският пазар е силно ориентиран към Южното Черноморие, а на север почти липсва, каза още Маринов.

Ако не бъдат намерени нови превозвачи за връзка с Германия, предстоящият сезон трудно може да бъде по-добър или дори на равнището на миналогодишния, смята Маринов.

