Ненчо Балабанов е в болница с пневмония

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Любимият актьор и тв водещ Ненчо Балабанов все още е в болница и се лекува. Това потвърди самият той чрез видео в социалните си мрежи.

"Едва днес разбрахме на 100% кой е врагът и къде се намира. В белия дроб – пневмония. Внимавайте, пазете се.Дори и лятото никой не е застрахован. Малко по-добре съм едва днес.

Благодаря ви за хубавите неща, готините пожелания и за подкрепата. Много ви обичам“, завършва той и праща въздушна целувка на последователите си в социалните мрежи.

Преди дни той огласи, че е с 40 градуса температура, пише Блиц. Той отменя свой концерт заради състоянието си. Ето какво каза преди дни:

"Човек си мисли едни неща, понякога обаче се случват други. Колкото и гадни да са, няма какво да направим".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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