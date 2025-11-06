Ненчо Балабанов я пожела за асистентка в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Атрактивната Жулиета Джерекарова – Жу, участва днес в „Сделка или не“. Още в началото водещият Ненчо Балабанов я пожела за асистентка в шоуто, но банкерът на му разреши, тъй като нямал пари за нейната заплата.

Жу е технически организатор, но в свободното си време работи и като фрийденс танцьор.

Тя е зодия водолей. Излезе с кутия №7.

Отказа първите четири оферти от банкера, които бяха на стойност 3700 лв., 3000 лв., 4000 лв. и 3500 лева.

При пет кутии, в които се крият 10 лв., 50 лв., 1000 лв., 5000 лв. и 20 000 лева, бе изкушена с 2500 лева. Няма сделка, каза тя.

След това играта се нажежи. Причината бе, че тя премахна 1000 лв. и 5000 лева.

Един от нас ще изгори, надявам се той, коментира Жу. Така при три неотворени кутии, предложението на банкера към нея бе 2424 лева.

Изглежда много хубаво и се закача с мен. Може да ми ги даде на рождения ден, няма да ги откажа, продължи да коментира тя, но отсече, че няма сделка.

След това отвори 10-те лева.

Така при две неотворени кутии, в които има 50 срещу 20 000 лева, банерът ѝ предложи 6969 лв. Забавно число, усмихна се тя.

Има сделка, отсече след това.

Вече извън играта видя, че в кутията, с която излезе, бяха само 50 лв.

