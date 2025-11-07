Ненчо Балабанов за малко да извика медицински екип в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Диана Боева от Ямбол седна на горещия стол в „Сделка или не“. Тя излезе с кутия №4.

Още с първата кутия, която отвори, премахна от играта си най-голямата сума – 100 000 лева. Продължи трагично – втората отворена кутия бе 10 000 лв., третата – 25 000 лв., а четвъртата – 50 000 лева.

След това, под молбата на водещия Ненчо Балабанов, да промени нещо в играта си, тя стана от стола и се завъртя около оста си.

Диана разказа, че е зодия лъв, работи като маникюрист. Бори се за повечко пари, за да отвори собствен салон в родния си град. Дълги години е живяла в Испания, но се върнала.

Въпреки, че премахваше големи суми, усмивката не падна от лицето ѝ. Забавляваше се искрено на всичко, което се случваше в студиото.

Отказа няколко оферти от банкера, които бяха на стойност 2500 лв., 2000 лв., 1500 лева.

След това банкерът ѝ предложи смяна на кутията. Синът ѝ казал да играе с кутия №5, но самия той е на 5 години. След като размисли и се допита да другите участници, тя реши да продължи със своята кутия.

При три неотворени кутии, в които имаше 1 стотинка, 1 лев и 7500 лева, банкерът предложи отново смяна на кутията.

Тя отказа и със следващата отворена кутия, Диана премахна от играта си единия лев.

Ще ми изскочи сърцето, призна тя. Искаш ли медицински екип, попита я Ненчо Балабанов. Няма нужда, отговори тя, но бе притеснена от обстоятелството, че може да си тръгне с 1 стотинка.

Банкерът предложи 2999 лева.

Има сделка, отговори тя. Накрая видя, че е имала 7500 лв., с които се размина.

