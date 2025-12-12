Ненчо Балабанов забеляза странно съвпадение в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Странно съвпадение забеляза Ненчо Балабанов в „Сделка или не“. Припомняме, че тази година шоуто празнува 20-ти сезон. Поради годишнината митичния банкер заменя когато реши една от малките суми с допълнителни 20 000 лева, така че участниците да имат по-голяма възможност да спечелят по-висока сума.

Всеки път когато са прибавени допълнителните 20 000 лева винаги при първите 6 кутии, играчът премахва 25 000 лева, изпусна се Ненчо Балабанов. Тази информация е изключително важна за тези, които пред телевизорите пресмятат и гадаят къде може да са заветните 100 бона.

Тази вечер за голямата сума се бори Ирина Кожухарова от София. Тя е зодия риби. При нея бяха прибавени допълнителните 20 000 лева, като така стана ясна странната зависимост.

Ирина излезе с кутия №3. Отхвърли няколко оферти от банкера, които градираха по време на играта ѝ – 3300 лв., 3800 лв., 4000 лв., 4500 лв., 5000 лева.

Играта ѝ бе повече от блестяща.

При три неотворени кутии, в които се криеха сумите 2500 лв., 12 500 лв. и 100 000 лева, банкерът я изкуши със 7000 лева.

Няма сделка, каза тя и след това премахна междинната сума от 12 500 лева.

Така между 2500 лв. и 100 бона, банкерът предложи 15 000 лева.

Има сделка, каза тя и с радост видя, че е направила страхотен избор, тъй като в нейната се криеха 2500 лева.

