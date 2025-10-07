Необходими са сериозни ремонти на общинските язовири в Провадийско

Булфото

Всички язовири на територията на община Провадия попадат в графата „рискови“, а тези, които стопанисва общината се нуждаят от сериозни ремонти. Това каза в интервю за Радио Варна Борис Кирилов, ръководител звено „Отбранително мобилизационна подготовка“ и Гражданска защита в община Провадия.

Няма опасност от преливане на язовирите на този етап, тъй като всички са предимно сухи или с много нисък процент воден обем, допълни той.

Специалистът посочи, че на територията на община Провадия има общо 15 язовира.

Два от тях са държавни и това са язовирите “Снежина и “Комарево“, които се стопанисват от търговското дружество „Напоителни системи“.

Пет са язовирите, които общината е предала на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

8 са общинските язовири, всички са в експлоатация, но по-голямата част от тях са сухи. Сухи са язовирите „Петров дол“, „Тутраканци 1“ и „Черковна“.

Под критичния минимум е яз. „Бозвелийско“. Язовирите „Тутраканци 3“ и „Блъсково“ са на около 30% пълни в момента.

На около 40 % пълен с вода е язовир „Измътец“, а най-големият язовир „Манастир“ е пълен около 25-30%.

От всички 8 общински язовира концесионни договори общината има само за язовирите „Измътец“ и „Манастир“. За останалите поддръжката извършва общината.

По думите на Борис Кирилов поддръжката им е много трудна, защото се изискват много средства. Съгласно Закона за водите, само за оператор на язовирните стени общината заплаща по 2 900 лева всеки месец. Като цяло състоянието на язовирите е доста сериозно, защото когато няма вода стените изсъхват и започват да се свличат, посочи специалистът. Въпреки недостатъчните средства, общината извършва поддръжка на язовирите, каза още Борис Кирилов. Тази година по предписание на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са почистили стените на яз. „Петров дол“, изрязали са дървесната и храстовидна растителност на яз. „Черковна“. Миналата година е почистена стената на яз. „Тутраканци 3“.

Поддръжката трябва да се извършва постоянно, защото като се пропусне една година растителността избуява, а корените на дърветата могат да разрушат стената, коментира Борис Кирилов.

Намеренията на община Провадия е част от язовирите, които стопанисва, да бъдат отдадени на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, каза още Борис Кирилов.

