Необичаен доброволец помага за разчистването на "Петрохан"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

В почистването от падналите клони, вследствие на силния снеговалеж" на прохода "Петрохан" се включи необичаен доброволец, съобщи Биляна Борисова от Нова телевизия.

Иначе там обстановката се подобрява. Няма населени места без ток, а пътищата се почистват от паднали дървета и клони.Така, след близо 30 часа работа проходът "Петрохан" е вече отворен за движение за автомобили до 12 т., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Все още е препоръчително водачите да преминават с повишено внимание в района.

В прохода дърветата са надвесили над пътното платно, а клоните се чупят от натежелия сняг като кибритени клечки.

Директорът на Северозападно държавно предприятие Ваня Каменова сподели, че непрекъснато пукат клони и никой не може да предвиди кога ще се отчупят клоните. “Трябва да бъдем внимателни за преминаването през прохода”, призова тя.

Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.

На входа на Петрохан температурата е около 2 градуса, но продължава леко да вали дъжд.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!