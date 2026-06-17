Необичайно ръкостискане между Тръмп и Бриджит Макрон преди срещата на Г-7

Стопкадър Ютуб, ETimes

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Бриджит посрещнаха американския президент Доналд Тръмп по време на срещата на върха на Г-7, но именно един необичаен момент от церемониалния поздрав привлече вниманието на наблюдателите.

При пристигането си на форума Тръмп първо се ръкува за кратко с Макрон, след което поздрави Бриджит Макрон. Според ETimes ръкостискането с първата дама на Франция е продължило около 13 секунди и е било определено от някои присъстващи като необичайно дълго, напрегнато и дори „болезнено неловко“. По думите на наблюдатели, впечатлението е било споделено и от френската президентска двойка, пише Блиц.

Сцената идва на фона на предишни словесни престрелки между двамата лидери. По време на частно събитие през април, на което критикува Франция за според него недостатъчната подкрепа към Съединените щати по въпроси, свързани с Иран, Тръмп направи и коментар за брака на Макрон. Тогава той заяви, че Бриджит Макрон се отнася с френския президент „изключително лошо“.

По-късно Еманюел Макрон отговори, че подобни изказвания „не са елегантни и не са на нивото на дипломатическата комуникация“.

Отношенията между двамата държавни глави отдавна са съпътствани от запомнящи се и често неловки моменти. Още при първата им среща в Брюксел през 2017 г. продължителното и твърдо ръкостискане между тях беше възприето от мнозина като символ на бъдещата им сложна политическа динамика.

В следващите години отношенията между Вашингтон и Париж преминаха през периоди на близост и разногласия. Макрон посрещна Тръмп като специален гост на честванията за Деня на Бастилията в Париж, а впоследствие американският президент организира държавна вечеря в Белия дом в чест на френския лидер.

С течение на времето обаче различията по въпроси като митническите тарифи, войната в Украйна и политиката спрямо Иран доведоха до охлаждане на отношенията между двамата.

Последният епизод на срещата на Г-7, определен от някои свидетели като своеобразно „дърпане на въже“, отново постави под светлината на прожекторите сложните отношения между Доналд Тръмп и Еманюел Макрон, които и през годините остават белязани както от демонстрации на близост, така и от периодични напрежения.

Редактор "Екип на Петел",

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