Необичайно земетресение в Полша

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 3.3 бала по скалата на Рихтер е било регистрирано в Полша. Епицентърът на труса е бил на 21 километра югозападно от град Катовице, където живеят около 320 хиляди души. Уредите са отчели движението на земната кора на дълбочина само един километър.

Живущи край епицентъра разказват, че са усетили силно люлеене в продължение на около 5 секунди. Висящи предмети в къщите също са се разместили. Хората коментират, че досега не са ставали свидетели на земетресение в този район, предава "Фокус".

Няма данни за пострадали и разрушения предвид слабия интензитет на труса.

Редактор "Екип на Петел",

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