Неочакван дар за Мария Силвестър и Бригада нов дом

Кадър Фб

Екипът на предаването "Бригада нов дом" снима в Русе

Екипът на популярното телевизионно предаване „Бригада нов дом“ е вече в Русе за снимките на новия сезон, а жителите на града ги посрещат като истински герои. Водещата Мария Силвестър сподели в социалните мрежи, че русенци им поднасят домашни кексове, баници, сладкиши и цветя още от първия ден на престоя им, предаде Дунав мост.

„Втори ден сме в Русе с Бригадата. Хората ни носят кексове, баници, сладкиши и цветя. Много ви благодарим“, написа Силвестър в своя публикация, придружена със снимки от снимачната площадка и улиците на града.

Телевизионният екип е известен със своята благотворителна дейност, помагайки на нуждаещи се семейства чрез ремонти и подобрения в домовете им. Русе е поредната спирка от маршрута на „Бригадата“, а реакцията на местните е повече от сърдечна.

Със своя типичен хумор, Силвестър добави в публикацията: „Фитнес в Русе? Ще трябва кардио да се прави!!!“, намеквайки за всички вкусотии, които получават от местните хора.

Снимките на новите епизоди вече са започнали, но не се разкриват подробности за това на кое семейство ще помогне предаването в Русе. Екипът благодари на жителите на града за топлото посрещане и сърдечната подкрепа, която получават.

