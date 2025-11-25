Неочакван проблем за новите улични лампи за близо милион лева в Шумен

кадър: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

Новите улични осветители тела в Шумен може да се окаже, че не са подходящи за работа в зимни условия, когато тъмната част на денонощието е по-дълга.

Установено е, че те се гасят автоматично след 12 часа работа. Така, въпреки че са програмирани да светят от 17,00 часа вечерта до 7,00 часа сутринта, те спират да работят в 5,00 часа сутринта.

За проблема съобщиха граждани в приемния ден на кмета Христо Христов. Стана ясно, че градоначалникът не е запознат с проблема.

Той нареди да се извика главния специалист по осветление и електроснабдяване на Общината инж. Михаил Куцаров.

„Новите лампи имат зададена програма с таймер до 12 часа. Този период при зимно часово време тръгва по-рано и се измества и затова се получава този недостатък“, каза Куцаров и поясни, че фирмата доставчик на осветителните тела е сигнализирана преди месец и е имало две работни срещи по темата.

Кметът Христо Христов остана видимо ядосан от отговора и нареди до петък въпросът да бъде решен.

Инж. Куцаров каза, че за съжаление проблемът не е лесен за отстраняване, тъй като се оказало, че самите ЛЕД осветителни тела работят с приоритет по свой самостоятелен таймер, който не се влияел от централния.

Тогава кметът Христов поиска до петък да има повече яснота за решаването на проблема, предаде Шумбг.

Припомняме, че по проект за 832 811 лева тази година в Шумен бяха подменени над 3 230 улични лампи. Обществената поръчка бе спечелена от ДЗЗД „Лайтинг проект“. Парите дойдоха по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/. Гаранционният срок на новите осветители е 5 години.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!