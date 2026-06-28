Неостаряващият Модрич качи Хърватия на второто място след брилянтна асистенция

Стопкадър БНТ 3

Хърватия победи Гана с 2:1 в мач с огромен залог от последния трети кръг в група "L" на Мондиал 2026.



"Шахматистите" поведоха след гол на Петър Сучич (31'), който падна около половин час след началото, а в средата на втората част Камалдин Дерик Лукасен (73') изравни, засичайки центриране от пряк свободен удар. Радостта на "черните звезди" обаче бе прекалено кратка, тъй като съвсем скоро Никола Влашич (83') върна предимството на европейците, пише Спортал.бг.



"Ватрените" стартираха от третото място, където бяха останали след изненадващото нулево равенство на африканците срещу Англия в предходния кръг, но те днес своето и успяха да финишират втори. Въпреки това актуалните бронзови медалисти може и да не изтеглят лек жребий за 1/16-финалите, тъй като там ще срещнат Португалия.

Гана пък ще играе срещу Колумбия.

Редактор "Екип на Петел",

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