Непълнолетен и 35-годишен се биха рано сутринта в центъра на Варна

Булфото

Около 06:00 часа в централната част на гр. Варна е възникнало спречкване между двама мъже, единият от които е непълнолетен, а другият – на 35 години.

Вследствие на инцидента единият участник е получил фрактура на носа. Няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града.

Редактор "Екип на Петел",

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