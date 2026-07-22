Непълнолетен поряза врата на малолетно момиче с остър предмет

снимка: МВР

Задържан е непълнолетен младеж, порязал с остър предмет малолетно момиче в областта на врата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът за случая е постъпил във Второ районно управление тази нощ от Центъра за спешна медицинска помощ, откъдето уведомили полицията за момиче от Петрич, прието за оказване на спешна медицинска помощ с порезна рана в областта на врата.

От работещите по случая полицейски служители е установено, че около 23:50 часа в района на улица „Предел“ в Благоевград е възникнало пререкание между момичето и непълнолетен младеж от Благоевград. По данни на полицията той я е наранил с остър предмет в областта на врата, предаде БТА.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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