Непълнолетен шофьор причини катастрофа с двама пострадали

Пиксабей

На 1 януари около 03:00 ч. на пътя между маданските села Галище и Уручевци лек автомобил "Ауди А3“, управляван от 16-годишен неправоспособен водач от ардинското село Падина, се е ударил в паркиран встрани от пътя лек автомобил "Мерцедес ML 270“, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Смолян.

Пострадали са непълнолетният водач с фрактури на челюст и раменна кост, както и 15-годишен пътник, получил контузии на гръдния кош. На пострадалите е оказана медицинска помощ в МБАЛ "Братан Шукеров“ – Смолян.

Причините за ПТП са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!