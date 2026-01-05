Непълнолетен шофьор причини катастрофа с двама пострадали
Пиксабей
На 1 януари около 03:00 ч. на пътя между маданските села Галище и Уручевци лек автомобил "Ауди А3“, управляван от 16-годишен неправоспособен водач от ардинското село Падина, се е ударил в паркиран встрани от пътя лек автомобил "Мерцедес ML 270“, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Смолян.
Пострадали са непълнолетният водач с фрактури на челюст и раменна кост, както и 15-годишен пътник, получил контузии на гръдния кош. На пострадалите е оказана медицинска помощ в МБАЛ "Братан Шукеров“ – Смолян.
Причините за ПТП са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.
