Неплатени осигуровки след колко години се погасяват по давност

Все повече хора проверяват дали стари задължения за здравни и социални осигуровки могат да отпаднат по давност. Темата предизвиква сериозен интерес, особено сред граждани, които дълго време не са плащали осигуровки, били са в чужбина или са натрупали задължения като самоосигуряващи се лица.

В сайта на Националната агенция за приходите (НАП) ясно е посочено, че давността е период от време, през който, ако носителят на едно право не го упражнява, то се погасява. В резултат на изтекла погасителна давност не се погасява самият дълг, а възможността той да бъде събран принудително.

Това означава, че ако длъжникът плати задължението си след изтичането на давността, той няма право да иска парите обратно, дори и да не е знаел, че срокът е изтекъл, предава "Дарик".

Какви са сроковете?

Според Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) публичните задължения, каквито са осигуровките, се погасяват:

след 5 години, освен ако в закон не е предвиден по-кратък срок;

след 10 години – т.нар. абсолютна давност, независимо от спиране или прекъсване на давността.

Давността започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, през която е трябвало да бъде платено задължението.

Абсолютната 10-годишна давност обаче не се прилага в определени случаи – например при разсрочване или отсрочване на задължението, производство по несъстоятелност, образувано наказателно производство или когато изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Давността може да бъде спирана и прекъсвана

От НАП уточняват, че определени действия спират или прекъсват давността.

Давността спира да тече при:

започнало производство по установяване на публично вземане;

спиране на изпълнението на акта;

разрешено разсрочване или отсрочване;

обжалване на акта;

налагане на обезпечителни мерки;

образувано наказателно производство.

При спиране изтеклият срок се запазва и продължава да тече след отпадане на основанието.

Давността се прекъсва при издаване на акт за установяване на публично вземане или при действия по принудително изпълнение. След прекъсването срокът започва да тече отначало.

Как се подава искане?

За да бъде приложена давността, гражданите могат да подадат възражение по образец до НАП. След това компетентен орган на приходната агенция преценява дали са налице условия за погасяване на задължението.

От НАП уточняват, че задълженията, за които е изтекъл абсолютният 10-годишен давностен срок, се отписват служебно. В тези случаи не е необходимо подаване на заявление, тъй като действията се извършват от публичен изпълнител или съответния публичен взискател.

