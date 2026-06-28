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Неправоспособен шофьор и моторист пострадаха при две катастрофи в Разградско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Единият от пътните инциденти е станал по третокласния път в землището на лознишкото село Студенец. Лек автомобил „Сеат Ибиза“, управляван от неправоспособен 20-годишен мъж от селото, на ляв завой навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал се в еластична предпазна ограда и се преобърнал в крайпътно дере. Вследствие на катастрофата шофьорът е получил черепно-мозъчна травма, както и фрактури на гръдната кост и прешлени. Той е транспортиран в Отделението по анестезиология и интензивно лечение на разградската болница. От него са взети кръвни проби за изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

При другото пътнотранспортно произшествие, станало в Исперих, е пострадал 43-годишен моторист. По информация на полицията лек автомобил БМВ Х3, управляван от 56-годишен мъж от исперихското село Белинци, на кръстовище отнел предимството на мотоциклет „Сузуки Интрудер“. В резултат на това мотористът загубил контрол и паднал на пътното платно. Той е откаран в болницата в Исперих с фрактура на десния крак, съобщи БТА.

По двата случая се водят досъдебни производства, допълват от ОД на МВР в Разград.

Преди дни шофьор на 20-годишна възраст причини катастрофа с три автомобила на регулирано кръстовище в Разград, след като премина на червен сигнал на светофарната уредба.

Районното управление в Кубрат работи и по случай на публикуван в социалните мрежи видеоклип, свързан с непълнолетен, заснет да управлява автомобили с висока скорост.

Редактор "Екип на Петел",

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