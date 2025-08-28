Несесер за моливи, купен през юни е с 20 лева по-евтин от този, купен през септември

Пиксабей

Началото на учебната година има неприятният навик да съвпада с периода след летните почивки, в които семейният бюджет е на червено. Предприемчивите родители вероятно вече знаят да не чакат последния момент за пазар, а да използват намаленията в непопулярни месеци, че и дестинации, пише Dariknews.bg.



Несесер за моливи, купен през юни от случайна разходка в провинцията, например, може да се окаже с 20 лева по-евтин от този, за който през септември ще похарчите 60 лева. Вариации в цените, когато говорим за подготовка за ученика, има и спрямо това дали подготвяте първокласник, на когото купувате всичко ново, или дете в 4 клас, което вече има раница, несенер, папки и т.н.



Взимаме за пример дете в първи клас, на което трябва да се купи всичко. В по-големите класове може да се спести от раница, подвързии, изостанали етикети, гумички и т.н. Освен това в сметките не включваме училищна униформа, защото не всички учебни заведения изискват такава.



Съвет 1: Преди да започнете да купувате учебни пособия, изчакайте първата родителска среща или говорете с класния ръководител. Много неща от списъците, които намирате в интернет, не са необходими.

Например, популярни напоследък са „улеснения“ за родителите от типа готови ученически комплекти. Идеята не е лоша. Въпросът е, че не всичко в тях ще ви е необходимо – ако в един клас ползват темперни бои, в друг ще са нужни акварелни, а не и двата вида. Ако пък в комплекта се съдържа и пергел, то трябва да знаете, че с нашата учебна програма той ще ползва най-рано след 3 клас.



Съвет 2: Не купувайте подвързии и тетрадки предварително. Предвидете си ден след получаването на учебниците, в който да се заемете с подвързването на учебниците и тетрадките и етикетирането им. Най-добре си намерете предварително книжарница, в която имат всякакви модели и размери подвързии, в които учебниците и тетрадките да не „плуват“.



Съвет 3: Дрехите купувайте през годината, като съобразите размерите. Ако сега купите зимно яке, например, може да го намерите и с до 80% отстъпка, само защото не е в сезона.



Съвет 4. Не пестете от раница и несесер



Различните модели раници са с голям ценови диапазон, между 80 и 140 лева. Все по-малко вероятно е да намерите добра раница за под 80 лева. А „добра“ ще рече да е максимално лека, ортопедична, устойчива, с дългогодишна гаранция, водоустойчива, със светлоотразителни ленти и т.н. Не купувайте твърде цветни раници, ако искате да се ползва няколко години. Лилава раница с картинка на Лило и Стич сега може да звучи като добра идея, но само след година – няма да е.



Кой получава безплатни учебници



Несесер – цената зависи много от модела и дали е пълен (препоръчваме вие да си го попълните с избрани от вас моливи, химикали и т.н.). Но може да намерите празен несесер – актуален модел с достатъчна вместимост за изброеното по-долу на цени до 20 лева (все още!), както и пълен несесер за 60-70 лева. Не скъпете за тази покупка, защото повечето деца не умеят да пазят. Ако несесерът е нискокачествен, той ще „сдаде багажа“ за може би не повече от месец при ежедневното вадене и поставяне обратно на моливи, химикали, гумички и т.н. Ако е малък, пък нищо няма да се побира в него.



Най-голямото перо откъм разходи, когато говорим за училище, са именно раницата и несесерът. За следващите учебни пособия няма необходимост да сравняваме цени, тъй като те са по-дребни и по джоба на повечето семейства. Даваме приблизителни стойности, взети от популярни онлайн магазини с уговорката, че можете да си намерите и по-изгодни или пък по-скъпи и качествени.

i

Съвет 5: Не са ви нужни комплекти. В тях се добавят неща, които са излишни и просто се застояват се по бюрата на децата.



Сухо лепило – 2,40 лева.



Ножица – 5,40 лева



Чертожен комплект (линия, 2 триъгълника и транспортир) – 5 лева



Химикал – от обикновена за 24 ст. до гел химиалка с гума за 6 лева



Гума – 1,30 лв.



Пластилин – 6,30 лв., дъска и ножче - 1,90 лв.



Пастели – вземете най-бюджетния вариант, тъй като рядко се използват. Има пастели и за по 2,50 лв.



Цветни моливи – цената зависи от броя, но търсете качество, защото ако се чупят лесно, скоро ще ви трябват нови. За 12 цвята – средната цена е 10-12 лева.



Флумастери – и тук цената зависи от броя. От опит бихме препоръчали да се спрете на един модел и да взимате едни и същи флумастри всеки път, като впоследствие с новите да допълвате изписаните. Нелоши модели (12 бр.) може да намерите за 7 лв.



Акварелни бои – 10-20 лв.



Блок за рисуване А4 – 10 листа за 3 лв.



Гланцово блокче – 1 лв., или топ цветна хартия за 8-10 лв.



Острилка – от обикновена за 1,90 до механична с камера за 35 лв.



Чернографитен молив - 3,20 лв.



Чашка за вода за рисуване - 1,80 лв. - 6,80



Kомплект четки за рисуване – 4,89 - 9,60 лв.



Mушама за чин – 7-10 лв.



Етикети – варират от обикновени самозалепващи по 40 броя за 1,39 лв. до 18 бр. с различни картинки за 6,50 лв.



Тетрадки – тук можете да намерите уж готови комплекти, но както казахме по-горе – първо научете колко тетрадки и по колко страници ще са ви необходими преди да се озовете с такива с 2 по 60 страници, когато са ви необходими 6 с по 20 листа, например.



За 1 клас най-често искат тетрадка с тесни и широки редове – две за български език, две за литература. Най-малките – по 20 листа, струват около 1 лев. Същото важи и за математиката – често са нужни 2 – за работа в клас и домашна работа, също около лев. През годимата вероятно децата ще сменят максимум три тетрадки.



Тетрадка с бели листа се искат за по-специфичи предмети, като час на класния.



Подвързии – за тях казахме да не бързате, а цената ще се определи от броя подвързани учебници и тетрадки. Но за пример самозалепваща, регулируема подвързия е на цена 1,16 лв. Комплект от 10 броя подвързии за тетрадки формат А5 (малки тетрадки) е 3,50 лв.



Бутилка за вода и кутия за храна – и двете започват от 15 лева.



Дрехи



Що се касае за дрехите, откровено казано човек може да мине „тънко“ и на 15 септември, особено ако говорим за рокля и костюм, които ще бъдат облечени веднъж. Но това е въпрос на лична преценка. Тъй като говорим за необходимото за училище, то в това влиза анцуг, тениска и маратонки за часа по физическо възпитание. Анцуг за момче в първи клас може да намерите и за до 30 лева, но цената зависи много от марката и модела, които искате, и може да е и над 100 лева.

