Нещата се обърнаха: Американци търсят фиктивен брак с българки, за да получат BG гражданство

Колкото и все още да ни е странно, но се оказва, че българското гражданство е доста желано от хора от цял свят, а звучи направо невероятно, но в последно време дори много американци се интересуват как могат да го получат, пише "Пловдив Дейли".

Като следния случай:

Реалистично ли е аз (мъж от САЩ на около 30 години) да мога да платя, за да се оженя за българка, за да получа българско (и следователно шенгенско) гражданство? Как изобщо бих могъл да направя подобно нещо?

Този въпрос задава в социалните мрежи американец, подписал се като LesSharp987987.

Под поста му има доста коментари, след които и на

BulgarianLion92: Брей, нещата се обръщат!

Повечето коментатори от цял свят обаче се отнасят напълно сериозно към въпроса.

Говорих с тайландка в Норвегия и тя ми каза, че е получила норвежко гражданство, като е платила на норвежец само 5000 щатски долара, за да се ожени. Това е много по-евтино от инвестиционния вариант, пояснява LesSharp987987.

На което BabyMetsa отговаря: Мисля, че ще трябва да се бръкнеш много по-дълбоко, като знам какви са българките.

Competitive-Leg-962 пише: Пътят към гражданство в България изисква 10 години пребиваване и плащане на социални осигуровки. Така че трябва да имаш работа в страната. В Швеция изискването е само 3 години; в Германия 27 месеца, ако отговаряш на няколко критерия. В Испания 5 години.

С твоите планове да имаш чуждестранно предприятие като единствен източник на доходи, няма да отговаряш на условията.

RegionSignificant977 добавя: Дори и да успеш да намериш жена, която би го направила, получаването на българско гражданство изобщо не е лесно, дори ако си женен за българка.

А Minute_Eye3411 съвсем разколебява с думите: Пич, ЕС е крепост, не влизаш в нея, освен ако не си супер богат или супер беден с висок риск от смърт.

Някаква надежда внася коментара на ime6969, който явно е българин: Аз съм мъж, но за 50 000 евро можем да се оженим.

В момента българският паспорт е на 14-то място в света в класациите за най-силен паспорт, този на САЩ е 12-ти.

