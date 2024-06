Нещо ще се случи: Стана ясно с кого е Натали Трифонова в САЩ

Преди дни стана ясно, че Натали Трифонова е в центъра на света - Ню Йорк в САЩ

Тя пусна снимки от там и втрещи почитателите си.

Всички забелязаха, че дънките й са не просто скъсани и с цепки, а направо джобовете и висят като дрипи отзад.

Ясно е, че това е мода, която ще зарази почитателите й, но мнозина се възмутиха.

Мнозина обаче се зачудиха с кого е тя.

Това предизвика бурни дискусии и въпроси в социалната мрежа.

Ето част от коментарите:

"Да се прибереш с няколко визитки на продуценти и кинорежисьори, за какво ти е милионер"

"В Ню Йорк да няма Dancing Stars,че си отишла за да го спечелиш?"

"И тук и там - ПРЕКРАСНА ! Сега...пробвайте се ,ако уловите милиардер -уловете, няма лошо.ако не, като в песента на ДАЛИДА ние си Ви очакваме Обичаме те , НАТАЛИ!"

Синоптичката подгря още повече феновете си с друг пост, на който пише:

"Something is comin’…Hello, New York…Hello,"

Накрая все пак Натали задоволи почитателите си и пусна снимка, на която се вижда, че е с маркетинговия специалист Мария Гогова.

Дали има и още някой не е ясно.

