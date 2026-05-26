Нешка Робева - една легенда на 80

Булфото

Нешка Робева на 80 години! Творецът, който изгради най-успешната ера в историята на българската художествена гимнастика и създаде "Златните момичета", празнува юбилей.

Като гимнастичка Робева печели сребърен медал в многобоя на световното първенство във Варна през 1969 г. и има общо 9 отличия от големи форуми. Истинската ѝ легенда обаче се ражда като треньор, предаде БТВ

От края на 70-те години на миналия век до началото на 21-ви нейните грации донесоха на България 294 медала - 143 златни, 8 сребърни и 63 бронзови. В колекцията влизат 7 абсолютни световни и 10 европейски титли в индивидуалната надпревара, както и 7 при ансамблите.



Запомнящи се върхове остават Варна 1987 - 9 златни медала и Бианка Панова абсолютна световна шампионка с оценки, вписани в Книгата на Гинес. Година по-късно - 11 отличия в Хелзинки. Време, в което страната ни заживява в ритъма на "Златните".

Робева въведе характерния български стил - висока трудност, прецизна хореография, емоция и театрална драматургия. Гимнастичките ѝ не просто изпълняват елементи, а разказват истории на килима.

И след националния отбор тя не спря. Продължи да твори в авторските си театрално-танцови спектакли, носейки същата взискателност и българска душа.

Малко имена са успели да издигнат България толкова високо пред света, превръщайки страната ни във великата сила в художествената гимнастика!

На юбилейните 80 Робева остава все така пряма, принципна и страстно влюбена в художествената гимнастика.

Величието ѝ не се измерва само с успехите. То е в характерите, които изгради, в начина, по който момичетата излизаха - с увереност на артистки и хладнокръвие на шампионки. В разбирането, че победата започва в залата от понеделник сутрин, не от подиума в неделя.

Нешка изрича несъгласието си високо, не търпи посредственост и влиза в дебатите през главната врата. Това е част от легендата за треньора, който не прави компромис с нивото и стои зад принципите си, дори когато е по-лесно да замълчиш.

Днес казваме "Честит юбилей!" - и това звучи малко. По-справедливо е "Благодаря". За стандарта. За всички онези секунди тишина преди аплодисментите, когато България затаяваше дъх, а след това избухваше в гордост.

На 80 Нешка Робева остава същата мерна единица. Когато кажеш "класа" в българския спорт, мярката е тя. И винаги ще бъде!

