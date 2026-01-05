Нешка Робева: Нашето поколение си отива

Булфото

Нешка Робева се сбогува с Димитър Пенев с трогателен пост:

Наскоро си взехме последно сбогом и с двукратния олимпийски шампион по борба Боян Радев, а кончината на тези велики спортисти разтърси голямата ни шампионка в художествената гимнастика. Тя си спомни и за Жулиета Шишманова, поставила основите на художествената гимнастика у нас и по света, цитира БТВ.

"Отива си нашето поколение"

"Отива си едно поколение…

Съвсем скоро изпратихме Боян.

Днес изпращаме Пената.

Димитър Пенев! Онзи благ човек – треньор, който донесе толкова много радост на България, в едно тежко за нея и децата й време. Време – разделно.

Пената, който изкара омърлушените, озлобени българи, по улиците и площадите и ги накара, забравяйки омразата, да се прегръщат, целуват и крещят от възторг: “Българи – Юнаци“ „България, България, България!“ Развявайки трибагреника!

Преди немного време, изпратихме Абаджията. Великият!

Отива си, изпращаме нашето поколение…

Родени малко преди или след, най-страшната за човечеството, война.

Поколение, което не се ползваше от никакви имена и привилегии, което не знаеше нищо друго, освен че е призвано да работи! Да работи и изгражда една рухнала и смазана следвоенна държава - България! И да я прославя!

И те работеха – деца – от градчета, села и паланки, от работническите квартали и учеха и вярваха, че са и те ще бъдат героите, които ще прославят Родината.

Каква по-голяма привилегия от тази?!

Днес е поклонението пред един от тях – Пената. Ще му отдадем своята почит… и.... ще забравим. Както стотици преди него.

Лек да е пътят му към съзвездието на големите Българи, от поколението без име...

Но днес, ако не си беше тръгнала толкова рано, една друга голяма – Жулиета Шишманова, щеше да навърши 90г?!

Жули – от Несебър?!…

Жулиета Шишманова – основоположничката на българската и световна художествена гимнастика.

Жулиета, която разбиваше догми. Налагаше стил! Прославяше България.

Която вярваше и ни учеше, че няма малки и големи нации, малки и големи народи, няма невъзможни неща пред устремения към върховете Човек.

На днешния ден да отдадем почитта си и към нея. Докато историята не е съвсем изтрита, забравена или окипазена…

Да отдадем почит към напусналите ни големи, от поколението с едно име - Българи!", написа Нешка Робева.

