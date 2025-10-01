Нешка Робева: Станахме отново народ, а не паплач

кадър: Bulgaria ON AIR

Цяла България продължава да е в екстаз от представянето на националния ни отбор по волейбол. Днес вицесветовните шампиони се върнаха на родна земя.

"Успехът на тези деца беше изключителен. Няма покритие като метал - злато, платина, диаманти. Те вдигнаха на крак един народ, нацията, изкараха всички по площадите, пред големите екрани със знамената. Станахме отново народ, а не паплач, която се ненавижда един друг", каза легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева в студиото на "Денят ON AIR".

Момчетата накараха хиляди да плачат от щастие през малкия екран и по площадите.

Робева подчерта, че все повече талантливи български деца ни дават повод за гордост.

"В същото време успех имаме и в спортната гимнастика, деца, които печелят олимпиади по биология, математика, физика. България има невероятен потенциал като сила. Ако ние старите не успеем да ги покварим, те ни дават заявка, че България ще я има", убедена е легендарната треньорка.

В ефира на Bulgaria ON AIR Нешка Робева подчерта, че успехът и цялата еуфория около националния ни отбор по волейбол са били изключително спонтанни.

"Тези млади хора ни вдигнаха, нямаше кампания - те са най-великите, те ни изненадаха с една скромност, устрем, но не афиширан", каза Робева.

Тя призова момчетата да не бъдат пренавивани и да забравят бързо успеха, устремени към следващите си ели, една от които е участие в Олимпийските игри.

"Ако те не станат шампиони, ще бъдем виновни всички ние. Трябва да им осигурим спокойствието, убедеността, че правят нещо изключително. Ако имаха нашите политици такова усещане за принадлежност, България щеше да бъде на друго място", убедена е Нешка Робева.

