Нешка Робева: Те, точно и само те, насаждат езика на омразата

Кадър Фб

Легендарната треньорка цитира полковник Дрангов и призова за нетърпимост към арогантността на депутатите

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева публикува остър коментар в социалната мрежа Facebook, провокиран от поредните скандали и езика на омразата в Народното събрание. С думи на полковник Борис Дрангов и лична позиция, тя осъди поведението на народните представители, което според нея "деморализира цял един народ".

"Причина за изчезване на всяко държавно устройство е безгрижието в развалата", написа Робева, цитирайки бележития български офицер и военен педагог.

В своята публикация Робева изразява възмущение от липсата на адекватна обществена реакция спрямо поведението в парламента. Тя припомня, че още преди година е призовала за промяна с думите "Вън простаците от НС", но констатира, че ситуацията не само не се е подобрила, но се е задълбочила, цитира Дунав мост.

"Поводът е поредната простащина, демонстрирана от наричащите се народни представители. Срамна, обидна простащина и арогантност, мултиплицирана и оправдавана в цялото ни медийно пространство", заявява Робева.

Според нея обществото е "длъжно да застане и застави" политиците да осъзнаят своята отговорност, вместо да оправдава действията им. Тя подчертава връзката между поведението на елита и нарастващата агресия сред младите хора.

"Нравствени кастрати" или водачи

Робева прави паралел между днешната политическа класа и идеалите на полковник Дрангов за водачите на нацията. Тя цитира думите му за нуждата от "нравствени великани", а не от "безмълвни и поцепени нравствени кастрати".

"Те – представляващите ни, а не деца на по 13 – 15 г., са отговорни за погромите по време на футболни мачове или мирни демонстрации... Те, точно и само те, насаждат езика на омразата", категорична е треньорката.

Тя завършва обръщението си с призив за активна гражданска позиция срещу "безгрижието в развалата" и настоява за тежки административни наказания за подобно поведение в институциите.

