Нешка Робева на 80: Вярвам на Радев! Сигурна съм, че ще има предателства

На 80-годишния си юбилей Нешка Робева даде интервю пред "Ретро".

Ето какво казва тя:

– Гласувах. Не търся спасителя и не гласувах за спасител. Гласувах за БСП. Гласувах за партията, която носи най-голяма вина за всичко, в което след промените се превърна България. Надявам се Румен Радев да успее. По някакъв начин му вярвам… Исках в парламента до него да застане Крум Зарков. Той е млад, пое партията в най-тежките за нея времена, притежава енергия и вяра, че може да я възроди. Не говоря за лява, съвременна, модерна… Говоря, че народът – работещият беден народ, има нужда от партия, която да разбира положението и да защитава интересите му. Мисля, че БСП, излизайки от властта, ще се отърси от негодниците, които я бяха яхнали, и ще се върне към корените си.



– Като човек с голям опит – и житейски, и обществен, имате ли надежда, че новият премиер Радев и правителството ще могат да се справят с тежките кризи в държавата?



– Не зная дали ще се справят, но виждам, че се опитват. Румен Радев не е захранван със сребърна лъжичка. Дотук поведението му е на човек, който малко говори, не споделя, но има стратегия. Това е в кръвта му. Ситуацията е много тежка, сигурна съм, че ще има и предателства, и нежелание, и неразбиране… Ако генерал Радев иска да успее, може да разчита само на една подкрепа – народа! Трудна задача. Трудно е да се спечели и още по-трудно да се задържи доверието на народ, който е докаран до ръба на пропастта. И като обедняване, и като оглупяване.



Колко години, че и сега, народът гласува и избира все едни и същи мошеници. Впрочем не се наемам да пророкувам. Искам да успее, но само Бог знае какво ни е отредено за в бъдеще.

