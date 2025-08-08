Нестандартен подход: Кози срещу пожарите

Пиксабей

Кози срещу пожарите. Подходът е напълно сериозен и ефективен. През последните години в най-сухите и застрашени от пожари райони на Испания са въведени мерки за предотвратяване на риска от бързо разпространение на огъня. Пословичният апетит на козите е част от методите за превенция.

Те са непретенциозни, радват се на неутолим апетит, а сухите треви са основна част от менюто им, което включва дори бодливи растения - като кактуси и магарешки бодили.

Стадата от кози са идеални помощници на хората, когато става въпрос за разчистване на площи, покрити с храсти и друга леснозапалима растителност.

Тези 300 кози, които преминават от град на град, са част от пилотен проект на община Матаро, Каталуния, в рамките на по-мащабни усилия за намаляване на риска от горски пожари, финансирани от Европейския съюз.

"Градският съвет на Матаро ни нае, за да пасем стадата си край границите на площите, разположени на 25 метра около жилищните квартали. Чрез паша значително намаляваме биомасата и така намаляваме риска от горски пожари", коментира Франческ Тейшидо, пастир, предаде БНТ.

Практиката да се използва добитък за почистване на леснозапалими площи с ниска растителност датира от векове, но някои фермери се отказват от машините, предпочитани в днешно време, и се връщат към козите и други животни в търсене на по-устойчиви земеделски подходи.

Миналата година беше третата поредна за Каталуния с най-тежката суша от век насам. Въпреки това броят на горските пожари там е намалял.

Регионалното правителство отдава този спад на подобрените мерки за предотвратяване на пожари, включително и на наемане на стада от кози.

