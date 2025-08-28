Нестеров с нов успех в Букурещ

Булфото

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 3 Нестеров победи представителя на домакините Михай Маринеску със 7:6(3), 6:2. Срещата продължи час и 53 минути, предаде БНР.

В първата част нямаше нито един пробив и така се стигна до тайбрек. 22-годишният етнически руснак поведе с 6:3 точки и при първата си възможност затвори сета в своя полза. През втората част Нестеров спечели четири поредни гейма от 0:1 до 4:1, като след това триумфира с крайното 6:2.

За място на полуфиналите Пьотр Нестеров очаква победителя от двубоя между осмия в схемата Раду Туркану (Румъния) и Диего Фернандес (Чили).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!