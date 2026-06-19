Несторова: Единствените лични и наследяеми пари за пенсия са тези във втория пенсионен стълб

Стопкадър Нова Тв

Важна новина за всички пенсионери.

В началото на март парламентът разреши частните пенсионни фондове да могат да инвестират например на фондовите пазари 5% от парите за пенсия на работещите българи, които внасяме във втория стълб на пенсионното осигуряване. За целта се създадоха мултифондове, които ще инвестират парите ни така, както ние пожелаем - консервативно, динамично или балансирано.

Но през последните дни беше учредена Национална гражданска инициатива, от която настояват за премахване на задължението всеки работещ да се осигурява и в частен пенсионен фонд като втори стълб. Освен това искат от новия парламент да забрани рисковото инвестиране на пенсионните средства на фондовите пазари без изричното съгласие на осигурените лица.

"В момента от 20-те процента, които даваме за пенсия, 14% отиват в НОИ и те се изразходват за изплащане на задълженията към настоящите пенсионери. Само 5% отиват в частните пенсионни фондове, където се спестяват, инвестират и увеличават. Когато дойде време за пенсия, човек ги получава, а ако се случи нещо с него, децата му ги наследяват. Това са лични спестени и инвестирани средства". Това обясни в "Интервюто в Новините на NOVA" зам.-председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) Светла Несторова.

По думите ѝ всяко евро, което не влезе във втория стълб, а отиде в НОИ, се изразходва незабавно. "НОИ не инвестира и не спестява пари на гражданите. Той събира вноски и ги изплаща веднага. Тоест, ако парите се насочат от втория стълб към НОИ, те просто ще бъдат похарчени веднага", подчерта Несторова.

Тя беше категорична, че от всички пари, които българските граждани дават за данъци и осигуровки, единствените средства, които се спестяват и увеличават на тяхно име, са парите, които отиват във втория стълб на частните пенсионни фондове. "Всичко друго влиза и моментално излиза, за да покрива разходите на държавата - било то социални или други. Други спестени за вас средства няма. Единствените лични средства, които се натрупват и инвестират, са тези във втория стълб. Защо? Защото те не идват при нас. Те постъпват по индивидуалните сметки и партиди на хората. Ние нямаме право на никакъв достъп до тези средства. Те са напълно отделени от средствата на пенсионните дружества. Тези средства се инвестират и, освен това, са гарантирани", уточни Несторова.

И обясни, че всеки гражданин има право да реши дали средствата му ще бъдат инвестирани ултраконсервативно, с минимален риск, дали ще отидат в балансиран фонд, където ще бъдат управлявани приблизително както досега, или в динамичен фонд. "Човек избира сам и може всяка година да променя този избор. Реформата не ви задължава да бъдете динамичен инвеститор. Тя дава възможност на тези от нас, които желаят, да направят такъв избор", изтъкна тя.

Три месеца - от 1 септември до края на ноември, хората ще могат да упражнят предварителен избор какво искат да се случи с техните средства. След това ще могат всяка година да променят този избор според собствената си преценка.

Тя успокои българите: "Размерът на всички брутни вноски, които човек е направил, е 100% гарантиран. А от догодина ще бъде гарантирана и първата пенсия на човека, което означава, че и натрупаната доходност ще бъде гарантирана за целия период на пенсиониране. Така че, обратно на твърденията на инициативата, това са може би единствените гарантирани и наследяеми средства, които някой е събрал за гражданите на тази държава".

Редактор "Екип на Петел",

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