Нетаняху: „Дошло е времето всички слоеве от народа в Иран, да се освободят от игото"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че започналата днес съвместна операция на САЩ и Израел срещу Иран "ще създаде условия за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце", предаде Ройтерс, цитирани от Бтв.

„Братя и сестри мои, граждани на Израел, преди известно време Израел и Съединените щати предприеха операция за премахване на екзистенциалната заплаха, породена от терористичния режим в Иран. Благодаря на нашия велик приятел, президента Доналд Тръмп, за неговото историческо лидерство.“ Такова изявление на прави премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, след като сутринта в събота Тела Авив нападна Техеран.

„В продължение на 47 години режимът на аятолах призовава за „Смърт на Израел“ и „Смърт на Америка“. Той проля нашата кръв, уби много американци и изби собствения си народ. На този убийствен терористичен режим не трябва да се позволява да се въоръжи с ядрени оръжия, които биха му позволили да заплашва цялото човечество. Нашите съвместни действия ще създадат условията за смелия ирански народ да вземе съдбата си в свои ръце“, продължава Нетаняху, допълва Бтв.

„Дошло е времето всички слоеве от народа в Иран – персите, кюрдите, азербайджанците, белуджите и ахвазите – да се освободят от игото на тиранията и да създадат свободен и търсещ мир Иран. Призовавам ви, граждани на Израел, да се съобразите с директивите на Командването на вътрешния фронт. Предстоящите дни на операция „Ревящ лъв“ ще изискват търпение и издръжливост от всички нас. Ще се обединим, ще се борим заедно и ще осигурим вечността на Израел заедно“, завършва изявлението на израелският премиер.

Само часове преди началото на ударите Оман заяви, че Иран се е съгласил да не натрупва запаси от обогатен уран, пише британският в. "Телеграф".

Външният министър на Оман Бадр бин Хамад Ал Бусаиди определи това като "значителен пробив" – само часове преди ударите на САЩ и Израел да поразят няколко ирански града.

"Най-важното постижение, според мен, е споразумението, че Иран никога няма да притежава ядрени материали, с които да създаде бомба”, заяви оманският външен министър след посредничеството в третия кръг от непреки преговори между САЩ и Иран.

