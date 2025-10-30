Нетаняху: Ако чужди сили не разоръжат Хамас, ние ще го направим

Кадър Youtube

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че страната ще действа решително срещу всяко нарушение на прекратяването на огъня и обеща да разоръжи Хамас, предаде медията от Еврейската държава мигнюз.

Изявлението беше направено по време на церемония по дипломиране на курсанти от израелските Въоръжени сили.

„Ако терористичната групировка Хамас продължи открито да нарушава примирието, тя ще бъде подложена на мощни атаки, както се случи преди два дни и вчера. Ние взимаме решения и действаме според необходимостта, за да премахнем непосредствената заплаха за нашите сили“, предупреди той.

Нетаняху потвърди твърдата позиция на Израел относно бъдещите стъпки спрямо терористичната групировка.

„В крайна сметка Хамас ще бъде разоръжена, а анклава на брега на Средиземно море ивицата Газа – демилитаризиран. Ако чуждестранни сили го направят – отлично. Ако не те, ще го направим ние“, подчерта министър-председателят, цитиран от новини.бг.

