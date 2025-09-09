Нетаняху: Атаката срещу лидерите на „Хамас“ е независима израелска операция

Кадър Youtube

„Днешната акция срещу най-висшите терористични лидери на „Хамас“ беше изцяло независима израелска операция“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

„Израел я инициира, Израел я проведе и Израел поема пълна отговорност за нея“, заяви той в официална позиция.

По-рано Израел удари седалището на "Хамас" в катарската столица Доха. Тел Авив заяви, че целта е била висшето ръководство на терористичната организация.

Според катарската телевизия "Ал Джазира" лидери от "Хамас" са провеждали среща по време на удара.

Според източници на израелски медии американският президент Доналд Тръмп е дал зелена светлина на Израел да нанесе удара.

Катар осъди „страхливия“ израелски удар срещу жилищни сгради, в които живеят членове на политическото бюро на палестинската групировка "Хамас".

„Държавата Катар остро осъжда страхливото израелско нападение, насочено срещу жилищни сгради, в които живеят няколко членове на Политическото бюро на "Хамас" в столицата на Катар, Доха“, написа говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари в публикация в X, предаде бТВ.

