Нетаняху: Иран ще плати скъпо за ракетната атака

Снимка уикипедия, Avi Ohayon

"Иран направи голяма грешка тази вечер и ще си плати за това“, заяви премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, докато събираше своя кабинет по сигурността за среща късно във вторник, предава Associated Press.



Нетаняху заяви, че ракетната атака е била неуспешна и че Иран скоро ще научи болезнен урок, точно както в Газа, Ливан и други места са научили.



"Който и да ни атакува, ние ще атакуваме тях“, отсече той.



Ударът срещу Израел по-рано тази вечер се "провали“, казва още Нетаняху, цитиран от The Times of Israel и Фокус.



"Беше осуетен благодарение на системата за противовъздушна отбрана на Израел, която е най-модерната в света“, отбеляза премиерът, като благодари и на САЩ за подкрепата.



"Режимът в Иран не разбира решимостта ни да се защитаваме и решимостта ни да отмъстим на враговете си“, заяви Нетаняху. "[Лидерът на Хамас Яхя] Синвар и [върховният военен командир на Хамас Мохамед] Дейф не разбраха това, [лидерът на Хизбула Хасан] Насрала и [ръководителят на щаба на Хизбула Фуад] Шукр не разбраха това и вероятно има хора в Техеран, които не разбират това“.



"Ще разберат“, заканва се той и подчертава, че "който ни нападне – ние ще го нападнем“.



По думите му, това е случаят навсякъде, където Израел се бори с "оста на злото“ – на Западния бряг, Газа, Ливан, Йемен, Сирия и Иран.



Нетаняху призовава "силите на светлината в света“ да се обединят срещу Техеран: "Те трябва да застанат до Израел. Изборът никога не е бил по-ясен между тиранията и свободата, между благословията и проклятието“.



"Израел е в движение и оста на злото отстъпва“, настоява Нетаняху. "Ние ще направим всичко необходимо, за да продължим тази тенденция, за да постигнем всички цели на войната, преди всичко връщането на всички наши заложници и да гарантираме нашето съществуване и нашето бъдеще“.

