Нетаняху: Израел няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

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Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че Израел няма да позволи никога на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, предаде Франс прес.

По-рано днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан увери, че Иран не се стреми към придобиване на атомна бомба, но ще продължи да обогатява уран за граждански цели.

Нетаняху също така заяви, че израелските сили ще останат в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо.

Редактор "Екип на Петел",

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