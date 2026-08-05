Нетаняху: Израел няма да се изтегли от Газа, докато "Хамас" не бъде разоръжен напълно

Булфото

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел няма да се оттегли от настоящите си позиции в Газа, докато "Хамас" не се разоръжи напълно, и отхвърли неотдавнашното споразумение, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Изказването на Нетаняху тази вечер породи още по-големи съмнения относно споразумението за разоръжаване на "Хамас", което се разглеждаше като потенциален пробив за прекратяване на войната.

Споразумението предвиждаше "Хамас" да започне разоръжаване, а Израел да спре ударите си и да започне оттегляне от териториите в Газа, които в момента контролира, около 60% от ивицата. То се основаваше на споразумението за прекратяване на огъня от октомври, което сложи край на големите военни операции и доведе до освобождаването на останалите заложници, държани в Газа, но е в застой по други въпроси.

Нетаняху, който се изправя пред трудна борба за преизбиране през октомври, повтори позицията си, че разоръжаването трябва да се случи първо. Той заяви, че израелските сили ще продължат да "правят всичко необходимо, за да защитят себе си, нашата територия и нашите граждани".

Администрацията на Тръмп "ни изпрати проект. Ние не се съгласихме. Това не е нашият проект. Изпратихме нашите коментари. Това е нашата позиция", заяви Нетаняху във видео, публикувано в социалните медии.

По-рано палестинците се събраха на масово погребение на 112 тела, които най-накрая бяха извадени от мястото на смъртоносен израелски удар в Газа през 2023 г., отбелязва АП, цитирана от БТА

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!