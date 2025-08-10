Нетаняху: Израел ще довърши работата и ще победи „Хамас“

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма друг избор, освен да „довърши работата” и да победи „Хамас“, предвид отказа на палестинската групировка да сложи оръжие, предадоха световните агенции.

На пресконференция пред чуждестранни журналисти в Йерусалим Нетаняху посочи, че планираната нова израелска офанзива в Газа има за цел да се справи с двете останали крепости на „Хамас“, посочва БТА.

Израелският премиер защити военната офанзива, като заяви, че целта „не е да окупираме Газа, нашата цел е да освободим Газа“. Той също така разкритикува по думите му „глобалната кампания от лъжи“, след като редица страни по света, както и израелски граждани, осъдиха плана на правителството му.

Нетаняху каза, че има „доста кратък график“ за следващите стъпки в Газа.

Той каза, че основните цели на плана включват демилитаризация на Газа, „пълен контрол на сигурността“ от страна на израелската армия и установяването на управление от цивилна администрация без израелско участие.

Премиерът също така заяви, че през последните дни е дал указания на израелската армия да „доведе повече чуждестранни журналисти“ – което би било необичайно развитие, тъй като досега те бяха допускани в Газа, освен военните кореспонденти, прикачени към подразделения на израелската армия, отбелязва „Асошиейтед Прес“.

Нетаняху отново обвини военната групировка „Хамас“ за много от проблемите в Газа, включително за цивилните жертви, за разрушенията и за недостига на помощи.

