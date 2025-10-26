Нетаняху: Израел ще реши кои международни сили да допусне в Газа

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще определи чии чуждестранни сили ще допусне като част от планираните международни сили в ивицата Газа, които да помогнат за прекратяването на войната, съгласно плана на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Все още не е ясно дали арабските и други държави ще са готови да предоставят войски, докато Израел изрази опасения за състава на силите, посочва „Ройтерс“.

Макар администрацията на Тръмп да изключи изпращането на американски войници в Газа, силите биха могли да се състоят от войски от Египет, Индонезия и арабските страни от Персийския залив.

„Ние контролираме нашата сигурност и също така ясно заявихме по отношение на международните сили, че Израел ще определи кои са неприемливи за нас, това е начинът, по който работим и ще продължим да работим. Това, разбира се, е приемливо и за Съединените щати, както най-висшите им представители заявиха в последните дни", заяви Нетаняху, цитиран от БТА.

Израел, който обсади Газа в продължение на две години, продължава да контролира целия достъп до територията.

Миналата седмица Нетаняху намекна, че ще се противопостави на всякаква роля на турските сили за сигурност в ивицата Газа. Веднъж топлите турско-израелски отношения достигнаха ново дъно по време на войната в Газа, като турският президент Реджеп Тайип Ердоган разкритикува опустошителната въздушна и сухопътна война на Израел в палестинския анклав.

Американският държавен секретар Марко Рубио, по време на посещение в Израел с цел да подкрепи крехкото примирие, заяви в петък, че международните сили трябва да се състоят от "страни, с които Израел се чувства комфортно", но отказа да коментира конкретно участието на Турция.

Рубио добави, че бъдещото управление на Газа все още трябва да бъде договорено между Израел и партньорските държави, но не може да включва "Хамас".

По-късно Рубио заяви, че американските власти получават информация за възможна резолюция на ООН или международно споразумение за оторизиране на многонационалните сили в Газа и ще обсъдят въпроса в Катар днес.

Администрацията на Тръмп иска арабските държави да предоставят финансови средства и войски.

Основното предизвикателство е, че "Хамас" не се е ангажирал с разоръжаване и откакто преди две седмици беше сключено примирие като първа фаза от 20-точковия план на Тръмп, започна репресии с насилие срещу групи, които са опитали да подкопаят властта му. Нетаняху също така заяви днес, че Израел е независима държава и отхвърли идеята, че „американската администрация ме контролира и диктува политиката на Израел в областта на сигурността“. Той подчерта, че Израел и САЩ са "партньори".

Междувременно израелски медии съобщиха, позовавайки се на официален израелски представител, че Червеният кръст работи с "Хамас" за намиране на телата на загиналите израелски заложници в Газа.

