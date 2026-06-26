Нетаняху: Израел ще запази присъствието си в Южен Ливан, докато "Хизбула" не си предаде оръжията
Кадър Youtube
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че израелската армия ще съхрани присъствието си в Южен Ливан, докато ливанското шиитско движение "Хизбула" не предаде оръжията си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Нетаняху направи това изявление непосредствено след обявяването на рамково споразумение между Израел, Ливан и САЩ.
"Най-важното нещо е Израел да остане в зоната за сигурност в Южен Ливан. Това е голямо постижение и ние ще го съхраним, докато "Хизбула" не бъде разоръжена", заяви Нетаняху в предварително записано видео, разпространено от израелските медии.
Израелската армия ще разреши на ливанската армия да установи контрол върху "две пилотни зони" в тази зона за сигурност.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!