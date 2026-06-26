Нетаняху: Израел ще запази присъствието си в Южен Ливан, докато "Хизбула" не си предаде оръжията

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че израелската армия ще съхрани присъствието си в Южен Ливан, докато ливанското шиитско движение "Хизбула" не предаде оръжията си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Нетаняху направи това изявление непосредствено след обявяването на рамково споразумение между Израел, Ливан и САЩ.

"Най-важното нещо е Израел да остане в зоната за сигурност в Южен Ливан. Това е голямо постижение и ние ще го съхраним, докато "Хизбула" не бъде разоръжена", заяви Нетаняху в предварително записано видео, разпространено от израелските медии.

Израелската армия ще разреши на ливанската армия да установи контрол върху "две пилотни зони" в тази зона за сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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