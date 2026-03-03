Нетаняху: Конфликтът с Иран няма да се превърне в безкрайна война

Кадър You tube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в понеделник в интервю за телевизионния канал „Фокс нюз“ (Fox News), че израелско-американската офанзива срещу Иран няма да се превърне в „безкрайна война“, предадоха Франс прес и Ройтерс.

„Няма да имате безкрайна война“, подчерта Нетаняху, като добави, че става дума за „бързо и решително действие“.

„Това може да отнеме време, но не и години“, заяви още той.

Целта ще бъде „да се създадат необходимите условия, за да може иранският народ да поеме съдбата си в свои ръце и да формира собствено демократично избрано правителство, което да превърне Иран в различна страна“, каза Нетаняху.

Израелският премиер също така заяви, че Израел и САЩ са атакували Иран, тъй като неговите ядрени и балистични ракетни програми са били на път да станат „недосегаеми“.

„Ако сега не беше предприето действие, в бъдеще никакво действие нямаше да бъде възможно“, увери той.

След 12-дневната война и израелско-американските удари през юни 2025 г., иранците „бяха започнали да изграждат нови обекти, подземни бункери, които в рамките на няколко месеца щяха да направят техните програми за балистични ракети и за ядрено оръжие недосегаеми“, обясни израелският премиер.

Същевременно администрацията на Доналд Тръмп и неговите съюзници в Конгреса представиха нова аргументация за решението на САЩ да атакуват Иран, предаде БТА, цитирайи Асошиейтед прес.

Според председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън президентът на САЩ е бил изправен пред „много трудно решение“, тъй като е разбрал, че Израел е готов да действа срещу Иран „със или без американска подкрепа“. Джонсън, който говори след класифициран брифинг в Капитолия, каза, че президентът Доналд Тръмп и неговият екип са преценили, че при това положение, Иран би отвърнал директно срещу американски цели.

Държавният секретар Марко Рубио заяви след брифинга, че предстои още по-интензивна фаза на конфликта и че целта е да се унищожат ракетните и ядрените способности на Иран, а не да се смени режима в Техеран.

Междувременно демократите в Конгреса, сред които сенатор Марк Уорнър, оспорват твърденията за „непосредствена заплаха“ за САЩ и обвиняват президента, че е действал едностранно без одобрението на Конгреса.

Войната вече се разраства, с жертви и несигурна продължителност, което поражда сериозни политически и конституционни спорове във Вашингтон.

