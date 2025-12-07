Нетаняху: Много скоро ще преминем към втория етап на мирния план на Тръмп за Газа
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че планира „много скоро“ да премине към втория етап на споразумението за примирие в ивицата Газа, договорено с посредничеството на САЩ, въпреки че отбеляза че това ще бъде трудно, предаде "Франс прес".
„Обсъдихме въпроса как да сложим край на управлението на „Хамас“ в Газа. Ние приключихме първата фаза и очакваме много скоро да преминем към втората, която е по-трудна или поне също толкова трудна“, каза Нетаняху след среща с германския канцлер Фридрих Мерц.
Нетаняху припомни, че в съответствие с първия етап на споразумението за примирие „Хамас“ трябва да върне тялото и на последния заложник, държан в Газа – израелеца Ран Гвили.
Втората фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа предвижда разоръжаване на палестинската групировка и демилитаризация на Газа, припомни премиерът. Освен това се предвижда разполагане на международни сили и изтегляне на израелската армия от палестинската територия.
„Има и трети етап, който се състои от дерадикализация на Газа – нещо, което мнозина смятат за невъзможно. Но това е било направено в Германия и може, разбира се, да бъде осъществено и в Газа. „Хамас“ трябва да бъде разпуснат“, заяви Нетаняху.
„Сега трябва да довършим това“, каза от своя страна германският канцлер Фридрих Мерц, потвърждавайки, че Германия ще помогне за възстановяването на Газа и на мира. „Хамас“ не може да има роля в Газа“, подчерта той.
Междувременно израелската армия съобщи, че двама мъже са убити на Западния бряг след опит за атака с автомобил срещу израелски войници на контролен пункт. Един от двамата убити не е участвал в нападението, уточни армията, без да даде повече подробности.
Палестинското министерство на здравеопазването, базирано в Рамала, идентифицира двамата убити палестинци като мъже на 17 и 55 г.
Според израелското армейско радио по-възрастният мъж е бил служител на палестинския Червен кръст и е пътувал в друг автомобил.
Инцидентът е станал в Баб аз Зауия в района на град Хеброн в южната част на Западния бряг.
„Терорист се приближи към военнослужещи от ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) по време на операция на пункта за сигурност в Хеброн. Военните отговориха със стрелба срещу автомобила на терориста и той беше неутрализиран“, заяви армията за АФ, предаде БТА.
