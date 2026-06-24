Нетаняху: Не съм искал одобрение от Тръмп за ударите по Иран

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Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху направи няколко ключови изявления на 24 юни, разкривайки подробности за координацията със САЩ и бъдещите военни планове на страната.

По време на конференция на местните власти, цитиран от телевизионния канал „C14 News“, Нетаняху уточни, че е информирал лично американския президент Доналд Тръмп за планираните удари срещу ирански цели, но не е искал неговото разрешение за провеждането им.

Значителна част от речта на премиера беше посветена на напрежението по северната и южната граница на Израел.

Той категорично заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от зоната за сигурност в Южен Ливан. „Докато аз съм министър-председател, нашите сили ще останат там“, подчерта Нетаняху, обяснявайки, че това е необходимо за ефективното възпиране на групировки като действащата в палестинския анклав на брега на Средиземно море ивицата Газа терористична групировка „Хизбула“.

По отношение на продължаващата военна операция „Железни мечове“, ръководителят на кабинета отправи остра критика към онези, които са настоявали за преждевременното ѝ прекратяване в град Рафах (в ивицата Газа, до границата с Египет).

Според Нетаняху подобни призиви биха довели единствено до „привидна победа“ за Израел. Той смята, че критиците на кампанията са се стремили да оставят страната без никакъв контрол над палестинския анклав.

„Днес ние контролираме почти 70% от ивицата и задушаваме Хамас“, заяви министър-председателят, пише novini.bg.

В заключение Бенямин Нетаняху припомни своята стратегическа визия за конфликта. Той подчерта, че от самото начало не е гледал на бойните действия като на локален сблъсък. Според него Израел не воюва единствено с „Хамас“, а води много по-широка и мащабна борба срещу Иран и неговите съюзници в региона.

Редактор "Екип на Петел",

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