Нетаняху: Президентът Тръмп и аз се съгласихме, окончателното споразумение с Иран трябва напълно да елиминира ядрената заплаха

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че се е съгласил с президента на САЩ Доналд Тръмп, че всяко окончателно споразумение с Иран трябва „изцяло да елиминира ядрената заплаха“, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

„Моята политика, както и тази на президента Тръмп, остава непроменена. Иран няма да получи ядрени оръжия“, се казва в изявление на Нетаняху.

„Президентът Тръмп и аз се съгласихме, че всяко окончателно споразумение с Иран трябва напълно да елиминира ядрената заплаха. Това означава демонтиране на съоръженията за обогатяване на уран на Иран и изнасяне от територията му на обогатените ядрени материали“, се добавя в изявлението на премиера.

В него Нетаняху допълва и че Тръмп е потвърдил пред него правото на Израел да се защитава срещу заплахи на всички фронтове, включително в Ливан.

