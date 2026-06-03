Нетаняху: Решенията за разоръжаването на "Хамас" ще бъдат взети от Съвета за мир

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Решенията относно действията, които трябва да бъдат предприети за разоръжаването на “Хамас” и времето, когато това ще се случи, трябва да бъдат взети от Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръм миналата година, за да наблюдава примирието с Израел, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за телевизия Си Ен Би Си, цитиран от Ройтерс.

Във връзка с днешния ирански удар с дронове срещу международното летище в Кувейт, където бе убит човек, и който бе първата атака в Залива с жертви след влизането в сила на примирието, израелският премиер коментира, че Техеран "си играе с огъня". Той добави, че всяко пълномащабно възобновяване на военните действия ще бъде решение на Тръмп, и добави, че американските и израелските сили са в готовност, съобщи БТА.

"Иран със сигурност знае, че (американският) президент каза именно това – че ако е необходимо ще се върне към пълномащабни военни действия", заяви Нетаняху. "Смятам, че те (Иран) имат това предвид, но очевидно си играят с огъня", добави той.

Израелският премиер обаче омаловажи разрива си с Тръмп, заявявайки, че и двамата споделят целта за разоръжаване на ливанската групировка "Хизбула".

"Ако искаме да спасим Ливан, ако искаме да постигнем мир между Ливан и Израел, както се надявам, трябва да разоръжим "Хизбула" и да демилитаризираме Ливан", каза Нетаняху, добавяйки, че "това е цел, която президентът и аз споделяме и което трябва да направим".

По-рано днес американският президент потвърди в интервю, че преди два дни е имал напрегнат телефонен разговор с Нетаняху, по време на който е порицал близкия си съюзник заради израелската офанзива в Ливан.

Редактор "Екип на Петел",

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