Нетаняху: Спасихме Израел от ядрено унищожение

Кадър: Ютюб

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че е предотвратил унищожаването на страната си.

Това е първият му публичен коментар, след като стана известно, че Иран и Съединените щати, без участието на Израел, са подписали меморандум за разбирателство, с който се слага край на войната и се отваря Ормузкият проток за танкерите, пътуващи към и от Персийския залив.

"Най-важното е, че спасихме Държавата Израел от ядрено унищожение. Какво щеше да означава това? Щеше да означава милиони израелски граждани да са в ужасната опасност от масова гибел. Но ние отложихме с години тази заплаха от унищожение на израелското население," отбеляза Нетаняху и потвърди, че ще води партията си Ликуд и на парламентарните избори наесен.

Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи "каквото е необходимо" да не позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в т.нар. буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне, информира БНР.

По думите му Тел Авив си запазва свободата за действие, "за да предотвратява нападения".

Редактор "Екип на Петел",

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