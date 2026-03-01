Нетаняху: "Това са болезнени дни"

Кадър Youtube

Израел ще засили ударите си по иранската столица Техеран, обяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

"Нашите сили в момента нанасят удари в сърцето на Техеран с нарастваща интензивност, която ще се засили още повече през следващите дни", каза Нетаняху във видеообръщение на втория ден от началото на операцията.

Той обяви, че е "дал инструкции за продължаване на кампанията", за която, според него, Израел е мобилизирал "пълната мощ на въоръжените си сили, както никога досега, за да гарантира своето съществуване и бъдещето си".

Малко по-рано в Техеран отекнаха нови експлозии, а след това бе съобщено, че е била поразена централата на иранското национално радио и телевизия.

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия.

"Това са болезнени дни. Вчера тук в Тел Авив, а сега и в Бет Шемеш, загубихме скъпи за нас хора", каза израелският премиер на видеозапис, направен в Министерството на отбраната в Тел Авив, предаде БТА.

Девет души бяха убити в Централен Израел днес, когато сграда в град Бет Шемеш се срути след директено попадение на иранска ракета. Ирански удар вчера в Тел Авив причини смъртта на филипинска болногледачка, посочва АФП.

Единадесет човека остават в неизвестност след атаката в Бет Шемеш, съобщи тази вечер израелската полиция. Тя допълни, че са били ранени над 45 души.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!