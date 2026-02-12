Нетаняху: Тръмп създава условия, които биха могли да доведат до сделка с Иран

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп създава условия, които биха могли да доведат до добра сделка с Иран.

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху след срещата си с Тръмп във Вашингтон. Нетаняху обаче добави, че остава скептичен относно качеството на каквото и да било споразумение, предаде АФП.

„Мисля, че условията, които той създава, в комбинация с факта, че те със сигурност разбират, че са допуснали грешка последния път, като не са постигнали споразумение, могат да създадат условия за постигане на добра сделка“, каза израелският премиер.

„Няма да скрия от вас, че изразих общ скептицизъм относно качеството на каквото и да било споразумение с Иран“, продължи той. Нетаняху добави, че всяка сделка трябва също така да вземе предвид балистичните ракети на Иран и подкрепата му за регионални проксита (визира групировките „Хамас“ и „Хизбула“ – бел.ред.), предаде БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!