Нетаняху говори с Тръмп

10.08.2025 / 23:00 0

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъди по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп новите израелски планове за офанзива в Газа, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от канцеларията на Нетаняху.

"Двамата обсъдиха плановете на Израел за поемане на контрола върху оставащите бастиони на „Хамас“ в Газа, за да се сложи край на войната и да се постигне освобождаването на заложниците и поражението на „Хамас“, се казва в съобщението, допълва БТА. 

 

