Нетаняху и Тръмп са се разбрали да продължат координацията помежду си

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Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп са разговаряли днес по телефона и са се договорили да продължат координацията между двете страни на разнообразни фронтове, предаде агенция Ройтерс, като се позова на кабинета на Нетаняху.

Според източника, в телефонния разговор Тръмп е информирал Нетаняху за последните американски действия в Залива.

Редактор "Екип на Петел",

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