Нетаняху към жителите на град Газа: Напуснете веднага

Нетаняху разпореди тази вечер пълна и незабавна евакуация на град Газа, след като по-рано днес беше обявено увеличаване на интензивността на въздушните удари там:

"Всичко досега беше въведение към главното действие - сухопътно нахлуване на нашите сили в град Газа. Затова казвам на жителите му: "Слушайте ме внимателно, предупредени сте, напуснете веднага!".

Двама палестинци извършиха терористичен акт днес в едно от предградията на Ерусалим, припомня БНР. Те откриха огън по автобус на една от спирките и убиха шестима души. Никой не пое отговорността за нападението, но застреляните на местопрестъплението палестинци бяха възхвалени от Хамас и от "Ислямски джихад

